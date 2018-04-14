Китайские ученые нашли способ безопасно отбеливать зубы синим светом

Применение покрытые полидофамином наночастиц диоксида титана позволяет сохранить эмаль. Об этом пишет журнал ACS Biomaterials Science and Engineering.

Современные методы химического отбеливания зубов предполагают использование пероксидов. Например, перекиси водорода. Такая обработка действительно устраняет поверхностное загрязнение. Но при этом может разрушать зубную эмаль и провоцировать заболевания десен. Кроме того, может появиться болезненная чувствительность зубов.

Сотрудники китайского Наньчанского университета во главе с химиком Сяолэем Ваном разработали новый способ отбеливать зубы. Они нашли, что диоксид титана является широкозонным полупроводником, поглощающим ультрафиолетовые лучи. При помощи слоя полидофамина толщиной в 40 нанометров ученые сместили область поглощения в видимую область ультрафиолета. После этого вещество можно наносить на зубы и безопасно отбеливать их, воздействуя синим светом около четырех часов. За этом время в зубах происходит разложение веществ, влияющих на нездоровый цвет. В итоге зубы восстанавливают природную белизну.

Исследователи проверили полученный состав на токсичность, вводя их в клетки органов лабораторных мышей и фибробласты человека. Побочных эффектов не обнаружили. Более того, диоксид титана можно применять для обеззараживания тканей из-за антибактериального эффекта этого вещества. Авторы пишут, что результаты исследования позволяют в скором времени отбеливающие частицы могут поступить на вооружение медиков.