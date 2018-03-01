Илон Маск и глава DeepMind договорились не использовать ИИ для создания оружия

Документ соглашения предложили сотрудники организации Future of Life Institute. В общей сложности его подписали 2410 человек в составе 164 предприятий.

Таким образом разработчики отказались использовать машинные алгоритмы для создания орудий убийства. Это произошло в шведской столице Стокгольме, где организована крупная конференция International Joint Conference on Artificial Intelligence на тему ИИ. Среди них можно отметить основателя многих инновационных компаний Илона Маска, главу DeepMind Демиса Хассабиса, а также создателя Skype Жаана Таллина.

Руководители договорились, что оружие, оснащенное ИИ, угрожает людям сразу с двух фронтов. Прежде всего, моральная. Они не желают позволять машинам принимать решение об убийстве человека. С прагматической стороны, умное смертоносное вооружение, обладая автономностью в вопросе ликвидации сразу сокращает гарантии безопасности для любого государства и человека в отдельности.

Договор прокомментировал профессор физики Макс Тегмарк из Массачусетского технологического института, который также оставил свою подпись под соглашением. По его мнению, документ стал первым шагом человечества "от слов к делу" в вопросе использования ИИ-технологий. Ученый отметил, что разработка подобных алгоритмов полностью лежит в сфере деятельности науки и не подвластна политическим течениям. Макс Тегмарк также сравнил ИИ-оружие с биологическим по степени угрозы.