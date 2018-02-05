В Египте нашли гробницу с останками Александра Македонского

Находке порядка 2 000 лет, могила была найдена во время подготовки земли к строительству нового здания. Как считают ученые, труп Македонского украли из него первоначального саркофага и перезахоронили его в другом месте.

Как стало известно, в одном из египетских городов археологи нашли саркофаг. В течении 2 недель ученые вели раскопки, в итоге, с 3-метровой глубины они извлекли останки великого полководца Александра Македонского.

Археологи считают, что саркофаг был создан в период Птолемеев, порядка 2 000 лет назад. То, что в гробнице были останки именно Александра Македонского, ученые окончательно еще не подтвердили. Археологи намерены сделать анализ почвы, материала гробницы и самих останков. Лишь тогда версия о том, что они нашли мумию Александра Македонского, будет подтверждена учеными. Однако, исторические факты вселяют археологам уверенность в их предположении.

Помимо этого, в саркофаге рядом с останками Македонского археологи нашли и другие останки. Кому они принадлежат – пока что не известно. Ученые уже заявили, что найденный в Египте саркофаг является самым большим саркофагом, который удавалось найти. Гробница находилась под гигантской головой из алебастра. По мнению ученых, огромная каменная голова была талисманом Александра Македонского и должна была охранять его останки.