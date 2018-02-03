В Британии изменят внешность человека на генном уровне
Британские ученые поменяли свое мнение по поводу изменения ДНК эмбриона человека, назвав весомые, по их мнению, причины для этих действий.
Сегодня, 17 июля, стало известно о том, что в Великобритании Совет Наффилда по биоэтике опубликовал доклад, в котором говорится о создании технологий по редактированию генов. В частности, британские родители смогут изменить черты внешности своего будущего малыша на генном уровне до появления на свет.
Как заверяют ученые, это было сделано для того, чтобы, в первую очередь, оградить людей от потенциального заболевания тяжелый генетических болезней, среди которых рак и проблемы со слабоумием. Интересно, что в то же время не исключаются другие причины изменения генов. Например, в целях увеличения будущей успешности человека можно будет изменить его рост, цвет глаз или волос.
Также интересно, что ранее такая модификация ДНК человеческого эмбриона на генетическом уровне считалась запретной и неприемлемой в моральном плане. Сейчас же ученые пришли к менее категоричному мнению, уточняя, что такая процедура изменения внешности не должна нести дискриминационный характер.
Напомним, что в прошлом 2017 году ученым из США и Южной Кореи удалось впервые удалить ген из ДНК эмбриона человека, который отвечает за развитие заболевания сердца.