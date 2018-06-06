"Грядет судный день": Ученые показали на видео самые странные катаклизмы на Земле в 2018 году

В Сети появилось видео, в котором рассказывается о самых странных катаклизмах, которые произошли на Земле в 2018 году. Исследователи полагают, что все они могут говорить о том, что грядет "судный день".

Буквально недавно специалисты обратили свое внимание на то, что в последнее время на Земле происходит множество странных катаклизмов, которые могут быть вестником чего-то опасного, что в будущем грозит землянам. Так, всего лишь за 6 месяцев текущего года, по планете прошлись наводнения и землетрясения, гуляли смерти и бушевал ливень, многие города в буквальном смысле затопило. Ко всему этому подключается и глобальное потепление, которое с годами только продвигается, а не исчезает.

По словам исследователей, все эти странные события могут говорить о том, что конец света уже близок, он наступит ровно так же, как говорилось в Библии. Грядет "судный день", во время которого каждый ответит за свои грехи. Примечательно, что возвращение Христа, которое трактуется как второе пришествие, может иметь и научное объяснение. Ученые полагают, что люди негативно воздействуют на природу, именно поэтому она начинает отвечать тем же, посылая дожди, наводнения, ураганы и землетрясения.

Специалисты уверены в том, что в скором времени может произойти еще более серьезный катаклизм, который полностью изменить всю структуру экосистемы. Также не рекомендуется забывать и о глобальном потеплении, которое воздействует на парниковый эффект.