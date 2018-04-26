Ученые: Через 15 лет повышение уровня моря оставит мир без интернета‍

Специалисты провели исследование по интернет-карте, выясняя, где располагаются кабели, и сопоставляли эту информацию с прогнозами повышения уровня моря.

Ученые из США выяснили, что через 15 лет повышение уровня моря оставит мир без интернета‍. В доказательство своей теории они приводят данные по исследованию, которое провели в связи с данным вопросом. Их аргументы приводит известное информационное агентство Daily Mail.

В целом, изучение проблемы было направлено лишь на местность Соединенных Штатов, однако специалисты утверждают, что она затронет весь мир. Согласно данным сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований, к 2300 году Мировой океан поднимется над поверхностью суши еще на 1,2 метра.

Это произойдет не скоро, однако уже через 15 лет появятся признаки, которые укажут на ухудшение ситуации. Так, например, сбои с интернетом начнут происходить в Нью-Йорке, Майами, Сиэтле и других крупных американских городах, ведь кабели не являются водонепроницаемыми. Ученые бьют тревогу в связи с данной ситуацией и признают, что практически никак не могут на нее повлиять.