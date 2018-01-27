Уфологи нашли на Луне подземную базу пришельцев

На такие выводы их натолкнул странный холм, который был замечен недалеко от кратера Арат. Именно этот холм, считают исследователи, и может оказаться подземной базой пришельцев.

Как стало известно, буквально недавно уфологи решили рассмотреть снимки Луны при помощи сервиса Google и заметили нечто странное, чего ранее не наблюдали на поверхности земного спутника. Так, их взгляду предстала некая белая конструкция, по своей форме напоминающая пирамиду с четырьмя гранями, ее длина составляла более 100 метров.

Также космические "охотники" на одной из сторон пирамиды присутствует странные следы раскопок. Виднеется и некий предмет, который чем-то напоминает крышку люка. Исследователи предположили, что на том месте находится подземная база пришельцев, а таким образом внеземные цивилизации пытались замуровать вход в свою пещеру.