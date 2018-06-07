Ученые назвали причину неприятного запаха пота

Согласно проведенным исследованиям специалисты установили, что неприятный запах пота возникает из-за бактерий.

Запах пота, как известно, не относится к самым приятным ароматам. Именно поэтому были разработаны многочисленные средства, с помощью которых можно его маскировать. Однако ученые задались вопросом и решили установить, почему пот издает такой неприятный запах.

Не секрет, что все тело человека как внутри, так и снаружи покрыто бактериями, которые питаются выделяемыми организмом веществами. Специалисты провели ряд экспериментов и выяснили, что вместе с жидкостью выделяются и бактерии. Они питаются транспортными белками, которые принимают непосредственное участие в образовании пота. Именно поэтому неудивительно, что наибольшее скопление бактерий будет сосредоточено как раз в тех зонах тела, которые подвержены потообразованию. Они издают такой запах во время размножения.

Примечательно, что ученые установили разный запах от разных бактерий. И в списке образования наиболее неприятных запахов безоговорочно лидируют стафилококки.

При этом специалисты отмечают, что микроорганизмы являются лишь одной из причин неприятного запаха. Помимо них, также может влиять питание, лекарства, злоупотребление спиртными напитками, гормональный сбой и различные заболевания.