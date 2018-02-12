Ученые нашли в Иордании остатки древнего хлеба

Исследователи смогли доказать, что люди научились печь хлеб гораздо раньше, чем считалось до этого. Специалисты из Копенгагенского университета и Университета колледжа Лондона заявили, что древние люди освоили технику изготовления хлеба гораздо раньше, чем смогли одомашнить пшеницу.

Во время раскопок в Иордании ученые наткнулись на странную древнюю каменную хлебопечь, в которой даже смогли сохраниться окаменевшие остатки хлеба. Исследователи пришли к выводу, что данный хлеб был изготовлен более полутора десятка тысяч лет назад, что как минимум на 4 000 лет старше, чем сам возраст одомашненной пшеницы. В связи с этим ученые пришли к выводу, что древние люди научились выпекать хлеб гораздо раньше, чем освоили сельское хозяйство в привычном для современного человека виде.

Исследователи провели тщательный анализ обнаруженных остатков хлеба и смогли придти к выводу, что они представляют из себя простую бездрожжевую выпечку, которая больше напоминала восточную питу. По словам специалистов, для того, чтобы приготовить хлеб, люди в древние времена использовали растение, которое напоминало пшеницу, овес, просо или рожь.