Ученые нашли в Земле квадриллион тонн алмазов

Специалисты Массачусетского технологического института считают, что в центре Земли могут находиться квадриллионы тонн алмазов. Месторождение скрыто на глубине 100 миль.

Ученые проводили исследования для изучения состояния земных пород. Как правило, чтобы понять строение и состав материалов, которые находятся под землей, специалисты посылают звуковые волны и в зависимости от скорости их распространения делают выводы о том, из чего состоит Земля прямо под нами.

После определенных экспериментов эксперты обнаружили странность. За последние годы звуковые волны стали более активно проходить через кратонные корни, нежели раньше. Чтобы понять, какой материал позволяет им так быстро преодолевать подземные расстояния, они решили провести исследования на поверхности. Совпадение было только с одним веществом. Оказалось, что такая скорость волн могла быть достигнута, только если породы состоят примерно на 2% из алмазов. Кратонные корни составляют большую часть литосферы, но даже если сравнивать, 2% алмазов – это несметное богатство.

Однако главная проблема в том, что находятся они слишком глубоко, примерно на расстоянии нескольких сотен километров. Поэтому несмотря на то, что алмаз, как оказалось, не самый редкий материал, достать его в промышленных целях практически невозможно.