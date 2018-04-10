Ученые из NASA рассказали, как пришельцы попадают на Землю через магнитные порталы

Магнитные «ходы» открываются и закрываются по несколько раз в сутки. Через них, считают уфологи, на Землю могут попадать пришельцы на своих инопланетных кораблях.

Ученые из NASA рассказали о том, что порталы реальны. Многие уфологи верят в то, что пришельцы попадают на Землю через тайные «ходы», которые открываются в небе. Оказалось, что эта версия реальна. Конечно, факт существования пришельцев в NASA не подтвердили, но то, что порталы есть – они заявили с уверенностью.

Уфологи считают, что своим заявлением Агентство завуалировано рассказало, как пришельцы посещают Землю. Так, в NASA назвали порталы Х-точками или областями электронной диффузии. Это рассказал физик Джек Скаддер из Университета Айовы. По словам ученого, есть места, в которых магнитное поле Земли соединяется с полем Солнца. В итоге, это место соприкосновения создает непрерывный путь от земной атмосферы к солнечной.

Исследования были проведены с использованием космического аппарата NASA THEМIS и зонда из Европы Cluster. Порталы, выяснили ученые открываются и закрываются десятки раз за день. феномен уже вызвал небывалый интерес ученых. Они намерены детальнее изучить свойства таких порталов и выяснить, как они могут влиять на Землю.

Между тем, уфологи уже решили, что именно по таким порталам пришельцы добираются до Земли. Факт подтверждения таких мыслей учеными NASA внушает конспирологам надежду на то, что уже в скором времени они будут сотрудничать с ведущими учеными мира, изучая пришельцев и другие тайны космоса.