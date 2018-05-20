Ученые: Кондиционеры повышают смертность

В связи со скачком средней температуры на 3,5 градусов потребление кондиционеров увеличится на 30%. К сожалению, такой прогноз является неблагоприятным для пользователей, поскольку техника увеличивает смертность среди людей.



Массовое использование кондиционеров значительно вредит экологии и здоровью людей. Об этом сообщили ученые из Мэдисона. По оценкам специалистов, уровень смертности от взаимодействия с техникой увеличится уже через 30 лет.

Прогноз экспертов связан с глобальным потеплением на планете. Долгое функционирование кондиционера в помещении приводит кувеличению количества твердых частиц углерода и озона в воздухе. Такое загрязнение атмосферы приводит к значительному ухудшению здоровья человека и повышению риска заболеваемости онкологией, болезнью сердечно-сосудистой системы и легких.

Ученые намерены работать над решением данной проблемы.