Ученые установили год массового вымирания животных и растений в палеозойскую эру‍

Работы проводила совместная группа ученых из Швейцарии, Франции, Бельгии и Германии. Для того, чтобы узнать максимально точный срок, они изучили минерал циркон с применением уран-свинцового метода.

Международная группа ученых достаточно точно установила год массового вымирания животных и растений в палеозойскую эру‍. Конкретно, их интересовал девонский период. Они выяснили, что около 372 миллионов лет назад на Земле произошла серьезная экологическая катастрофа. Ученые предполагают, что в то время на земле появились новые виды растений и животных. Вместе с тем, произошло и массовое вымирание многих видов.

Специалисты поставили перед собой цель как можно точнее определить, когда это случилось, чтобы говорить о причинах. С помощью изучения вулканического пепла в горных осадочных породах им удалось это сделать. Результаты их исследования были опубликованы агентством Scientific Reports.