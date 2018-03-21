В ночном небе над Нижнем Тагилом был замечен бесшумный и быстрый НЛО

Странный объект стремительно двигался по небу, на видео его снял нижнетагильский эколог Андрей Волегов.

В ночь на 15 июля в небе над селом Елизаветинском, что под Нижним Тагилом, был замечен странный небесный объект. Пользователи Сети уже решили, что странная яркая точка является космическим звездолетом.

По словам автора ролика, космический объект двигался довольно быстро и не издавал при этом ни звука. Этот НЛО, уверенны конспирологи, летел на высокой скорости из-за того, что не хотел попасть в поле зрения людей. Однако, экологу удалось заметить космический звездолет пришельцев.

Нашлись и те, кто высмеял версию о корабле пришельцев. Скептики полагают, что на видео попала МКС, которая часто путает уфологов. Многие принимают полет Станции за полет инопланетян. Однако, яркая точка, стремительно двигающаяся вдоль неба, уверяют пользователи, является спутником или другим объектом, созданным человеком.