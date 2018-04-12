Битва за Землю: возле Солнца пришельцы развязали Космическую войну

Инопланетяне воюют за планету землян, сражаясь между собой на мощных звездолетах. Кадры, на которых видны космические корабли, которые стреляют лазерами, в Сети показал известный астроном Джеффри Марси.

Как сообщил Марси, 9 июля возле Солнца была зафиксирована очень странная активность. По словам астронома, в космосе постоянно случаются странные вещи, но люди их попросту не замечают или игнорируют. Друг астронома, работающий в обсерватории Грин-Бэнк, показал ему видео с пугающими кадрами.

По мнению уфологов, Земля находится в опасности. В космосе снова начались битвы за территории, а планета людей является «лакомым кусочком» для пришельцев. Судя по кадрам, инопланетяне атакуют друг друга мощными лазерами. Космическая война, утверждают конспирологи, не должна быть проигнорирована людьми. Ведь в любом случае какая-то группа пришельцев получит право владеть Землей, что может быть очень опасным для людей.

Пользователи отнеслись к ролику по-разному. Одни поверили в начало Космической войны и выразили серьезное беспокойство. Другие назвали видео фейковым, указав на то, что пришельцы – выдумка фантазеров.