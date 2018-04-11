Определить уровень сахара теперь можно без крови

В Сколково разработали первый в мире неинвазивный глюкометр. Теперь уровень сахара можно узнать без прокалывания пальца.

Людям с таким заболеванием, как сахарный диабет, приходилось регулярно сдавать кровь либо в домашних условиях прокалывать палец при помощи глюкометра. Теперь кровь для определения уровня сахара не нужна. Новое устройство не требует повреждения кожи. Разработка основана на методе, который называется «оптическая спектроскопия». Новый глюкометр измеряет степень поглощения света. Чем она больше, тем больше сахара в крови.

В настоящее время проходят первые испытания прибора. Однако уже есть первые результаты, которые говорят об эффективности и успешности устройства.

Как рассказывают авторы изобретения, оно похоже на небольшую коробочку с отверстием. В это отверстие человек помещает палец. После чего прибор проводит необходимые оптические манипуляции, и результат выводится на экран мобильного устройства или компьютера. Но прежде чем использовать глюкометр, его нужно синхронизировать с имеющейся техникой. Это можно сделать путем установки специального программного обеспечения, которое также было разработано в рамках данного проекта.

Если все испытания пройдут успешно и покажут эффективность разработки, людям с сахарным диабетом можно будет забыть о неудобствах, которые приходилось претерпевать каждый раз, когда необходимо проверить уровень сахара в крови.