Фабрика смерти: В Египте нашли мастерскую бальзамирования

Во время археологических раскопок в египетском городе Гизе обнаружили «фабрику мумификации». По данным ученых, мастерская относится к 664-404 годам до нашей эры.

Находка обнаружена археологами возле легендарных египетских пирамид. Мумии находились на глубине 30 метров от земли. Помимо мумий египтян, найдены приспособления для бальзамирования, погребальная маска с элементами золота, картонные маски и саркофаги, глиняные чаши и сосуды, куда помещались извлеченные органы.

Археологи надеются, что жуткая находка даст новую информацию о масле, используемом для бальзамирования. Кроме этого, исследователи, работавшие на месте открытия, отметили, что захоронения похожи на братскую могилу.