Ученые: Обученный робот станет товарищем для солдат

Американские ученые занялись созданием робота, который сможет стать полноценным партнером для солдат. Для этого, с помощью специальной методики, специалисты обучат машину самостоятельно принимать решения.

Разработчиками такого робота стали ученые из Университета Карнеги-Меллона совместно с сотрудниками армейской лаборатории. По словам специалистов, главной целью является обучение робота пользоваться своим интеллектом. Работа машины основана на накоплении опыта приятия решений на примере человека. Исследователи «напичкают» нейросеть такими примерами, чтобы робот создал алгоритм действия в определенных ситуациях. Сообщается, что механизм уже научили незаметно передвигаться по полю боя.

Роботы, которые пройдут обучение, смогут стать настоящими товарищами для солдат, способными самостоятельно решать важные задачи. Эксперты считают, что машины можно использовать для изучения разных сценариев боя.