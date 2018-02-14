В Британии камера зафиксировала движения куклы-клоуна погибшего мальчика

Психолог Джейсон Уолл решил проверить правдивость утверждения, что кукла-клоун, находящаяся в британском музее, может двигаться без посторонней помощи. Видеозапись, подтверждающая результаты исследования, опубликована на YouTube.

По данным руководства музея, кукла Боб принадлежала погибшему мальчику, в связи с чем вокруг игрушки крутится мистическая воронка. Экспонат находится в учреждении благодаря легенде о его загадочном поведении. Сотрудники музея сообщили, что кукла-клоун может воспроизводить мелодии и самостоятельно двигаться. Чтобы раскрыть тайну игрушки, руководители организации пригласили Джейсона Уолла для проведения эксперимента.

Парапсихолог установил видеокамеры и датчики измерения колебаний температуры в комнате, где находится экспонат. После этого Уолл подошел к игрушке и заметил движения. По словам исследователя, камера не запечатлела этого, поскольку психолог заслонил собой куклу. Специалист вышел из комнаты, чтобы рассказать сотрудникам музея об увиденном. В этот момент видеокамера зафиксировала движение клоуна. Уолл заявил, что пока не может дать логическое объяснение увиденному, но продолжит проводить исследования.