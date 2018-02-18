Ученые рассказали о черных пауках на Марсе

Необычное явление заметили на Марсе специалисты NASA. Они поделились новыми снимками, которые были сделаны при помощи межпланетной станции.

Ученые рассказали о том, что на поверхности Марса появились некие образования, которые по своему внешнему виду напоминали пауков, бродящих по планете. По словам специалистов, как только наступает весенний период, углекислый газ начинает пробиваться через ледяной слой со стороны Южного полюса. Постепенно он начинает проникать в атмосферу, а вокруг этих образовавшихся отверстий оседает темная пыль.

В результате, на поверхности планеты образуются "архаичные" образования, которые по своему внешнему виду напоминают пауков. Эксперты сравнили это явление с черными пауками, которые плетут свою ледяную паутину на поверхности Красной планеты. По словам ученых, подобного явления на Земле произойти не сможет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые всерьез обеспокоены пылевой бурей, которая разгулялась на Марсе. Исследователи опасаются, что в скором времени эта буря может перекинуться на Землю.