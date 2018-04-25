Ученые: Размер полового органа имеет значение для мышей

Группа ученых из Австралии в результате исследований выяснили, что у мышей-самцов развивается более толстый половой орган, если они растут вокруг других самцов. Данные исследования были опубликованы на страницах научного издания Proceedings of the Royal Society.

Австралийские ученые утверждают, что размер действительно имеет значение, особенно для мышей. Точная причина неизвестна, но считается, что если самцы мышей выросли в группе исключительно самцов, то их половые органы становятся намного больше и толще тех мышей, которые росли и с самками тоже.

Автор исследования Гонкало Андре утверждает, что самцы с толстыми половыми органами способны лучше и качественнее размножаться. Ученые подчёркивают, что исследования Андре, не имеют никакого значения для изучения разнообразия половых органов у людей.