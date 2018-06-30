Ученые объяснили "пьяное" поведение кенгуру

Животные реагируют на окружающий мир несколько иначе, нежели люди. У них более развиты органы чувств, а потому они более остро реагируют на малейшие изменения.

Подтверждением этому является и ролик с участием кенгуру, который обрел большую популярность в сети из-за странного поведения животных в кадре. Многие пользователи социальных сетей охарактеризовали его как «пьяное».

Видеозапись дошла до австралийских ученых, которые принялись разгадывать загадку нетипичного поведения сумчатых. После тщательного изучения записи и ее сопоставления с особенностями поведения кенгуру специалисты заявили, что знают ответ. Все дело в особенной траве фаларис. Она очень токсична для сумчатых животных. При ее употреблении кенгуру теряют способности прыгать и ориентироваться в пространстве. Схожие реакции растение вызывает и у домашних животных.

Звери часто обращают на себя внимание, когда изменяют свое поведение под влиянием тех или иных обстоятельств. Так, прошлым летом в США местные жители подняли панику из-за животных, которых сходят с ума. По словам очевидцев, пчелы врезались в офисные здания, коровы мычали гораздо громче и чаще, чем обычно, крокодилы в зоопарках высовывали свои языки наружу, и обращали взгляд к солнцу. Объяснение столь странного поведения лежало на поверхности. Оказалось, что звери ощутили на себе влияние солнечного затмение, которое именно в тот момент, когда наблюдались отклонения, достигло своей кульминации.