Ученые: марсианская пылевая буря может повлиять на Землю

С июня на Марсе разыгрался нешуточный природный катаклизм - первый с 2001 года. Он мог бы уничтожить живых существ, если бы они жили на поверхности планеты.

Мощная пылевая буря возникла в южном полушарии Марса. Эпицентр припал на марсианские регионы Эллады, Аргира и Ноачиса. Затем он прошелся у экватора по району Синуса Меридиани и продолжил движение по планете. Непогода мешает работать марсоходу NASA Opportunity. С 10 июня машина застыла неподвижно, экономя заряд аккумулятора. Ведь пылевые облака препятствуют проникновению солнечных лучей на заряжающие панели.

Ученые прогнозируют, что шторм будет свирепствовать ещё долго. Похожий катаклизм 2001 года продлился около трех месяцев. Распространяясь, пыль меняет внешний облик Марса с оранжево-красного до тыквенного. Эксперты отметили, что нагретая пыль задерживает в себе изрядную долю солнечной радиации, не давая ей проникнуть на Землю. Пока буря повлияла на нашу планету лишь положительно. Однако есть теория, что отголоски опасного шторма могут достичь и Земли.