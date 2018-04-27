Ученые обнаружили новую вакцину от туберкулеза

Датские и французские исследователи в ходе совместно проведенного эксперимента разработали новое лекарство, которое должно помочь от туберкулеза. Клинические испытания проходили в ЮАР.

Отмечается, что открытие очень своевременно, поскольку в настоящее время появляются новые штаммы этой инфекции, которые более устойчивы к антибиотикам. Разработка вакцины H4:IC31 велась Statens serum совместно с французской фармацевтический компанией Sanofi и некоммерческой организацией Aeras.

По мнению одного из участников эксперимента Петера Лаветса Андерсена, разработки в данной сфере – «прорывной результат для медицины». Он уверен, что в будущем можно надеяться на борьбу с этим заболеванием.

Испытания были проведены на людях, и, как утверждают специалисты, впервые препарат смог показать хоть какие-то успешные результаты для человеческого организма. Ранее результаты демонстрировались только при проведении исследований на мышах. В эксперименте участвовали 990 подростков ЮАР от 12 до 17 лет. Ранее испытуемым вводилась единственная существовавшая до сегодняшнего дня вакцина против туберкулеза БЦЖ. Молодых людей разделили на три группы: одной ввели БЦЖ, второй - экспериментальную вакцину, третей – плацебо. В результате новая вакцина показала эффективность 9,4% в сравнении с 20% успеха БЦЖ. Однако эксперты указывают, что в случае борьбы лекарства с уже обосновавшимся в организме вирусом эффективность нового препарата увеличивается: до 30% против 45% БЦЖ.

Ученые продолжают разработки в данной сфере и надеются получить более высокие показатели результативности, чтобы справляться с опасным вирусом.