Учёные разработали диету для сохранения молодости

Команда австрийских и немецких учёных несколько лет разрабатывала диету, которая способна была бы не только продлить человеку жизнь, но и сохранить молодой внешний вид. Результаты последних исследований доказали её эффективность.

Учёными было замечено, что с наступлением старения человеческий организм теряет большое количество химического соединения спермидина, который также ответственен за молодость тела. Годами ранее было предположено, что искусственное пополнение запасов этого соединения может благотворно сказаться на продолжительности жизни. Для доказательства теории к исследованию было привлечено около 900 добровольцев.

Им предложили заполнить диетический опросник, чтобы выяснить, сколько микромоль спермидина они потребляют в день. Оказалось, что добровольцы, которые употребляли в пищу меньше 60 микромоль спермидина в день испытывали проблемы со здоровьем в течении следующих 5 лет, а те, кто употреблял более 80 микромоль, существенно повышали общее самочувствие. Продуктами, богатым спермидином, называют: капусту, горох, цельнозерновые продукты, яблоки, салат, грибы, орехи, картофель или зрелый сыр. Так, два кусочка цельнозернового хлеба, салат и яблоко значительно повышают ежедневный баланс соединения в организме.