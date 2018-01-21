Ученые откопали останки трогонтериевого слона в Пермском крае

Археологи проводят исследование в районе Чусовского водохранилища. Об этом пишут пермские СМИ с места раскопок.

Впервые на плодородное для науки место в Казанке Пермского края указали местные рыбаки. Они обнаружили огромный бивень, который приняли за кость мамонта и отнесли в музей. Как показало изучение останков, они принадлежат трогонтериевому слону. Этот вид является предком шерстистого мамонта и жил в современном Пермском крае около 45 тысяч лет назад. Они вырастали выше 3 метров в холке и доживали до 60 лет.

С тех пор местность посетили с раскопками шесть экспедиций. Ранее ученые откопали множество фрагментов скелета древних животных. В этот раз им удалось найти бивень трогонтериевого слона. Его диаметр составляет порядка 20 сантиметров. Это значит, что бивень принадлежал самцу. Бивень решили откопать вместе с землей, переправить в музей внутри деревянного ящика и там аккуратно очистить. Рядом с ним оказалась и пяточная кость слона. Руководитель экспедиции Евгений Мащенко объяснил это медленным течением реки, постепенно перемещающий останки. В общем итоге палеонтологи выявили останки двух слонов. Скелет первого извлечен на 60%, а вот о существовании второго говорит лишь нижняя челюсть.

Ученых также заинтересовало скопление фрагментов множества животных в одном месте. На раскопках оказались останки лося, оленя, лошади и грызунов. Как показал анализ, эти виды населяли регион в одно время со слоном. Палеонтологи считают, что тому виной болота, затянувшие нерасторопных зверей во время водопоя. В пользу этой теории свидетельствует характер отложений и запах сероводорода.

К тому же, здесь хорошо сохранились останки растений. По ним эксперты сделали выводы о климатических условиях. Вероятно, 45 тысяч лет назад в Пермском крае было суше и жарче, царила лесостепная зона. Наличие листопадных растений указывает на существование зимы.