Во Франции фермер на 4 года утаил череп редкого гомфотерия

Он хотел защитить свой участок от археологических раскопок. Об этом пишет ресурс Science Alert.

Житель Франции откопал окаменелый череп мастодонта на своей земле в 2014 году и сохранил у себя. Спустя примерно 4 года он решил, что хватит содержать научный артефакт дома. Фермер позвонил в Музей естественной истории, расположенный в городе Тулуза. Ученые тут же приехали к мужчине и забрали останки животного для изучения. Как оказалось, француз утаил кости редкого гомфотерия, вымершего около 11-13 миллионов лет назад. По мнению палеонтологов, представители вида Gomphotherium pyrenaicum добывали питательные корни при помощи плоских нижних бивней.

В настоящее время ученые нашли очень мало частей скелета гомфотериев. Лишь 150 лет назад в этой же части Франции удалось найти фрагменты зубов. За недостатков материальных доказательств научное сообщество даже сомневалось в их существовании. Теперь же в распоряжении французских исследователей оказался практически полный череп. Они попытались раскопать в месте находки ещё какие-нибудь части гомфотерия, однако потерпели неудачу. Впрочем, палеонтологам предстоит много работы с новым образцом. Кости необходимо аккуратно освободить от осадочных пород, а это весьма длительный и ответственный процесс.