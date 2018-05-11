Ученые обнаружили ген, который вызывает зависимость от кокаина

Группа ученых из Бельгии провели опыт, в ходе которого смогли обнаружить ген, вызывающий кокаиновую зависимость.

Согласно статистике, в Европе проживают около 15 миллионов людей, страдающих зависимостью к наркотикам. К слову, на лечение этого населения уходит примерно 65 миллиардов евро в год. Ученые провели опыт на мышах, у которых нет такой тяги. Вывод весьма удивил научных деятелей.

Специалистам удалось обнаружить ген, который вызывает зависимость от кокаина. Ген работает так, что блокирует сильное ощущение от наркотического вещества, тем самым заставляя человека хотеть употребить его еще больше. Далее это может привести к тяжелой форме зависимости от подобных веществ.

Ученые смогли в лабораторных условиях вырастить мышь, у которой нет в организме этого зловредного гена. Результаты этого эксперимента могут очень помочь людям, которые страдают зависимостью от наркотиков. Сейчас ученые проводят опыты на мышах, после этого планируются тестирования нового метода на людях.