Большеголовые муравьи-солдаты оказались не умнее рабочих особей

Ученые выяснили, что пропорции тела этих насекомых никак не влияют на умственные способности. Такая статья опубликована на ресурсе BMC Zoology.

Исследование провели на примере колонии эцитонов. Энтомологи давно заметили, что у муравьев есть разделение на роли, обусловленные физическими параметрами. Так относительно небольшие но многочисленные рабочие занимаются хозяйственными задачами, пока солдаты, вооруженные мощными мандибулами, охраняют колонию от внешних врагов. Последние отличаются также пропорциями. Например, соотношение головы к туловищу больше, чем у рабочих.

Сотрудники Дрексельского университета в США при поддержке немецких партнеров из Дармштадского технического проверили, насколько эти отличия коснулись размеров мозга. Они измерили параметры 109 рабочих и 39 муравьев солдат. Оказалось, что большеголовые особи по размеру мозга не превосходят своих сородичей. Солдаты не только не умнее, рабочих, но даже уступают им в развитии некоторых мозговых отделов. Так они хуже учатся, запоминают и различают запахи.

Ученые пришли к выводу, что более крупные и менее умные солдаты больше подходят нуждам колонии. Развитие мозга требует обильных ресурсов и не требуются особям, которым необходимо лишь атаковать пришельцев. Гораздо важнее сила мандибул, которая оказалась выше за счет соответствующих мышц на голове.