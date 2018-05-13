Ученые из NASA показали снимки опасного двойного астероида, угрожающего Земле

Впервые астероид 2017 YE5 был замечен в прошлом декабре, необычное космическое тело состоит из двух частей, которые вращаются вокруг друг друга. Каждый фрагмент объекта имеет разные состав и разное происхождение.

Как стало известно 12 июля на сайте NASA, 21 июня астероид 2017 YE5 приблизился к Земле на минимальное расстояние. Так, объект оказался за 6 миллионов километров от планеты. Это расстояние в 16 раз больше того, на каком Луна расположена от Земли. 21 и 2 июня ученые NASA получили первые снимки, свидетельствующие о том, что астероид сдвоенный, то есть представляет из себя две отдельных части.

24 июня ученые из Обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико объединились с исследователями из Обсерватории Грин Бэнк. Вместе они использовали две обсерватории и смогли рассмотреть астероид поближе, уже 26 июня они окончательно подтвердили – космический объект имеет двоичную природу.

Две части астероида вращаются вокруг друг друга каждые 20-24 часа. Этот факт подтвердили ученые и из других Центров. В NASA показали радарные снимки, на которых виден астероид. Как пишут эксперты, двойное тело из космоса может быть угрозой для Земли. По своей природе астероид является крайне редким. Части космического тела имеют разный состав. Диаметр частей астероида составляет примерно 900 метров. За историю изучения космоса ученым удалось обнаружить лишь 4 подобных объекта.