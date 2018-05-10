Ученые выявили угрозу жизни при вождении автомобилей

Сам процесс провоцирует сонливость и создает риск ДТП. К такому выводу пришли сотрудники университета RMIT в Австралии.

Ученые исследовали, как вождение автомобилей влияет на людей. Они выявили главную особенность, которая негативно воздействует на организм. Это вибрации, сопровождающие работу двигателе и движение транспорта по дороге. Они изменяют пульс водителей и снижают концентрацию, что порой представляет угрозу для жизни.

Результаты экспериментов показали, что даже хорошо выспавшегося человека "убаюкивает" спустя 15 минут езды за рулем. Особенно высокую сонливость вызывают вибрации на низких частотах, свойственные для крупных грузовиков. Авторы работы приводят статистику, согласно которой именно водители большегрузов чаще других участников дорожного движения склонны ко сну. В результате происходят ДТП со смертельным исходом.

По мнению ученых, это явление можно существенно снизить, модернизировав автомобильные кресла для противодействия вибрации. Тогда вреда от вождения автомобилей будет куда меньше.