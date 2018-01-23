Ученые предлагают бороть страх высоты игрой в виртуальной реальности

Британские психиатры разработали специальную VR-технологию, которую можно использовать самостоятельно. О проекте написали в журнале The Lancet Psychiatry.

В медицине страх высоты называют акрофобией. Ей страдают 2%-5% всех людей на планете. Сотрудники Оксфордского университета нашли способ побороть эту фобию при помощи виртуальной реальности в домашних условиях. Для этого они создали игру и уже протестировали её на добровольцах.

В эксперименте задействовали сотню взрослых жителей Великобритании, испытывающих панический страх высоты. Половине из них предложили испытать на себе эффект новой VR-терапии. Подопытные за две недели провели от 4 до 6 игровых сеансов длительностью 30 минут. Им пришлось перемещаться по высоким объектам и выполнять различные задачи. Например, снять кошку с дерева или перенести предметы по верхнему этажу высокого здания. Между делом, добровольцам приходилось отвечать на вопросы системы.

Как показали итоговые опросы, акрофобия участников эксперимента существенно ослабла. В среднем - упала на 68%. У контрольной половины британцев показатель составил 3,3%. Более того, на 34 волонтеров терапия виртуальной реальностью повлияла настолько благотворно, что снизила показатели ниже границы, по которой психиатры определяют наличие акрофобии. Положительный эффект от игры сохраняется даже спустя две недели. Стоит отметить, что, в отличии от других схожих методов борьбы со страхами, этот не требует пристального контроля психиатра.