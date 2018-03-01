Ученые объяснили, как влюбленность меняет тело и мозг человека

Ученые дали объяснение тому, как влюбленность способна на физиологическом уровне менять человека, затрагивая и его тело, и мозг.

По мнению специалистов, во время того, когда человек влюблен, в его организме повышается уровень допамина и окситоцина. Эти вещества вызывают чувство удовольствие и обостренную физическую реакцию. Это выражается тем, что при объятиях любимого человека приходит успокоение и стресс исчезает. Окситоцин в организме вызывает ощущение спокойствия и доверия к своему партнеру. Таким образом, чувство влюбленности меняет работу мозга.

Ученые заявили, что влюбленность также снижает риск на инсульт, сердечный приступ, почечную недостаточность. Все дело в том, что вещества, которые вырабатывает это чувство, влияют на снижение кровяного давления. Напряжение также пропадает, когда заменяется ощущением какой-то привязанности к избраннику или избраннице. Это влияние того, как чувства к человеку могут изменить само тело.

Даже «бабочкам в животе» ученые нашли научное объяснение. Согласно их объяснениям, вырабатывается вещество под названием кортизол. Когда оно начинает работать, то отражается именно на кишечнике.

Напомним, что до этого деятели науки говорили, что влюбленность хорошо влияет на здоровье. При таком чувстве организм становится выносливей, за счет чего человек намного лучше выдерживает боль. Объятия и поцелую могут даже снижать уровень головной боли.