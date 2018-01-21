Британский студент разработал подводный 3D-рюкзак

Студент из Великобритании разработал подводный 3D-ранец, способный разогнаться до 12 км/ч. Аппарат создан для передвижения по бассейну.

Разработка Арчи О'Брайен, студента Университета Лафборо, получила название CUDA. Устройство было задумано год назад, однако может появиться в продаже в 2019 году. Механизм удобный тем, что имеет вид рюкзака и собирается всего за 10 минут. Двигательная система делает разработку «самой быстрой подводной установкой в мире». Пользователи «Jetpack» могут самостоятельно регулировать скорость. Новинка даже позволяет включить режим круиз-контроля.

Для создания ранца студент привлек компанию 3D Hub. Разработка снабжена эпоксидной смолой и силиконовыми уплотнениями на двери к батарее, позволяющими блокировать доступ воды.

Автор пока не сообщает стоимость девайса, но обещает, что он окажется намного дешевле, чем традиционные подводные двигатели.