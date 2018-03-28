Ученые: Глутамат натрия поможет похудеть

Глутамат натрия является одной из самых известных пищевых добавок. Услышав это название, потребители думают только о вредных свойствах добавки. Специалисты также долгое время поддавали глутамат натрия серьезной критике. Однако последние исследования поменяли мнение ученых о веществах.

Американские исследователи провели эксперимент, результат которого показал полезное воздействие глутамата натрия. Оказывается, пищевая добавка помогает людям употреблять в пищу меньше насыщенных жиров.

Ученые предложили добровольцам съесть бульон с большим количеством глутаната натрия. После приема данной пищи участников эксперимента пригласили на банкет с изобилием блюд. Как ни странно, употребление бульона побудило активировать в мозгу человека области, ответственные за саморегуляцию. В связи с этим, участники исследования не только тщательно выбирали блюда, но и предпочли здоровую пищу.

По мнению специалистов, данная методика в будущем поможет разработать средство для похудения на основе глутамата натрия.