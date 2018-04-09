Учёные: Ожирение не увеличивает риск смерти

Часто лишний вес винят в том, что он может стать причиной смерти и от него необходимо избавляться. Однако специалисты из Йоркского университета уверены, что масса тела не повышает уровень смертности.

Учёные провели пять различных исследований, в которых всего участие приняли 54 тысячи человек. Они были квалифицированны по признакам возникновения ожирения. У части из них лишняя масса тела была вызвана только метаболическими особенностями организма. Именно этот признак и стал основополагающим в исследованиях специалистов.

В результате учёные пришли к выводу, что ожирение не повышает риск смерти, что должно изменить понимание вопроса повышенной массы тела на совершенно другой уровень. Однако они отмечают, что если лишний вес был вызван не метаболизмом, а другими факторами, то людям всё-таки стоит обеспокоиться и записаться в тренажерный зал. При этом те, чей организм просто предрасположен к ожирению, могут буквально пострадать от попыток сбросить лишние килограммы.