Ученые: крысы – главный враг коралловых рифов

К такому выводу ученые пришли после того, как изучили экосистему на островах с крысами и без них. Невольно оказавшиеся на островах грызуны истребляют птиц и их гнезда, что несет последствия для коралловых рифов.

Исследователи проанализировали экосистемы на островах в районе северных атоллов архипелага Чагос, омываемого водами Индийского океана. Там они выяснили, что главным врагом коралловых рифов являются крысы.

По словам ученых, вместе с людьми на острова часто могли попасть и грызуны. Они, находясь в поиске пищи, выбирают легкий вариант. Крысы поедают яйца из гнезд и взрослых особей птиц. В итоге, урон от этих грызунов колоссальный.

Морские птицы оставляют на островах богаты питательными веществами помет, рассказывает профессор из Ланкастерского университета в Великобритании Ник Грэм. На островах, где обитают крысы, гораздо хуже качество почвы, из-за чего там меньше водорослей, рыб и птиц. Рыбы, поедая водоросли и мертвые кораллы, создают условия для роста новых рифов. Крысы же, эту возможность попросту уничтожают. На островах, где нет крыс, кораллов в 3,2 раза больше, чем на кишащих грызунами.