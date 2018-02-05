Аппарат из Германии научил мышей "слышать" свет

Монгольские песчанки слышат примерно так же, как люди. Поэтому они стали объектом для нового исследования немецких биологов.

Ученые из Германии описали свою научную работу в журнале Science Translational Medicine. Они взяли несколько мышей и выработали у них условный рефлекс прыжка через препятствие при особом сигнале тревоги. На втором этапе исследователи ввели во внутреннее ухо животных особый ген, который провоцировал реакцию нейронов головного мозга на определенный свет. Его подавал аппарат из оптоволокна, имплантированный в ухо песчанок.

При удаленной активации устройства, оптоволокно загоралось синим светом. Генномодифицированная структура внутреннего уха передавала соответствующий сигнал в головной мозг, как если бы включили условные звуки тревоги. Таким образом мышей научили буквально "слышать" свет - воспринимать его, как звук. Чтобы подтвердить желаемый эффект, ученые сделали подопытных глухими. В этом случае они все равно реагировали на свет и начинали бежать через преграды.

Ученые предполагают, что в будущем их технология поможет создать инновационные слуховые аппараты для глухих людей. По их словам, уши лучше реагируют на световой сигнал, чем на электрический. Применение света позволит различать более тихие сигналы даже в условиях сильного фонового шума. Для этого необходимо продолжить исследования в этой сфере и собрать прототип для доклинических исследований.