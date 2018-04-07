Российские ученые заморозили сперму редкого кота из-за дерущихся самок

Заморозке было подвергнуто семя амурского лесного кота, который является подвидом бенгальской кошки. Сохранение спермы поможет повысить численность редкого вида, самки которого дерутся с самцами даже во время сезона размножения.

Ученые из Института цитологии и генетики СО РАН вместе с исследователями, представляющими Институт проблем эволюции и экологии РАН, успешно заморозили сперму амурского лесного кота. В научных кругах данная процедура называется криоконсервация семени.

Уже замороженный материал был разморожен, чтобы ученые смогли оценить жизнеспособность сперматозоидов после процедуры. Оказалось, что семя остается жизнеспособным, оно может оплодотворить яйцеклетку домашней кошки.

Как сообщают ученые, заморозка спермы редкого кота поможет увеличить численность данного вида. К такому решению исследователи пришли после изучения повадок самок амурского лесного кота. Дело в том, что данные особи дерутся с самцами даже тогда, когда у них наступает пригодный для размножения период. Помимо этого, многих диких кошек развивается бесплодие, а семя самцов становится непригодным. Коты становятся носителями нежизнеспособной спермы, а замораживание семени поможет сохранять и увеличивать численность данного вида.