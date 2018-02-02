Над Антарктидой пропала дыра в озоновом слое

Он окончательно восстановился 26 ноября 2017 года. Такие данные приводит Европейское космическое агентство.

В прошлом году организация вела наблюдение за атмосферой планеты при помощи спутника Sentinel-5. На ежесуточных фотографиях можно наблюдать, как дыра в озоновом слое над Антарктидой постепенно уменьшалась, пока не пропала совсем.

В то же время ЕКА обнаружило опасное повышения уровня диоксида азота в Европе, Индии, Африке и на ближнем востоке. Концентрация газа очень высока в тропосфере планеты над судоходными маршрутами и большими промышленными городами.

Ученые выявили озоновую дыру над крайним Югом в 1980-х годах. Они предполагают, что к этому привело воздействие химикатов-хлорфторуглеродов. Их ещё называют фреонами. Химики выяснили, что такие вещества способны в ходе химической реакции отщеплять от молекулы озона один атом кислорода. В результате часть слоя теряет свои защитные свойства против ультрафиолетового излучения Солнца.

В 1985 году правительства 197 государств составили Венскую конвенцию, предусматривающую меры по сбережению озонового слоя. Они предусматривали постепенный отказ от галогенизированных углеродов. Вероятно, совместными усилиями человечество способно сократить угрозу исчезновения озона в верхнем слое атмосферы.