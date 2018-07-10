Ученые: Последнюю стадию рака могут победить уже известные лекарства

Сегодня, 13:38 \\ Наука

Ученые проанализировали около  5 тысяч фармакологически активных препаратов. В ходе исследования специалисты выяснили, что некоторые из них останавливают рост опухоли.

 

Ученые уже много лет пытаются найти эффективные методы лечения рака. Специалисты занимаются анализом препаратов, которые могут быть эффективны в борьбе с образованием метастазов, свойственных для последней стадии онкологического заболевания. Такие активные соединения предотвращают передачу сигналов через так называемые экзосомы между злокачественными клетками.

Экзосомы – это совсем маленькие пузырьки, состоящие из липидной мембраны и молекул белков и РНК. В составе таки эзкосом есть вещества, стимулирующие рост опухоли. Микроскопические пузырьки переносят онкогены в соседние клетки.

Эффективными для остановки развития опухоли оказались противовоспалительные и противогрибковые препараты. Также сюда отнесли некоторые виды антибиотиков.

Поделиться новостью:
Автор -
Похожие новости
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ