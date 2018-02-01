Ученые нашли в Китае следы Homo erectus возрастом около 2 миллионов лет

Вероятно, предки человека выбрались из Африки в Евразию намного раньше, чем считали ученые. Такая статья появилась в журнале Nature.

Палеонтологи под руководством Чжаою Чжу провели раскопки в Центральном Китае. На Лёссовом плато они нашли несколько древних инструментов из камня. Среди них: наконечники для стрел, ударные орудия для изготовления более тонких предметов и отщепы. Здесь же откопали кости оленей, свиней и антилоп той эпохи. Находку смогли датировать лишь на палеомагнитные образцы. Примерный возраст некоторых артефактов составил более 2 миллионов лет.

Ранее самые древние останки человека нашли в Эфиопии. Они попали в почву около 2,8 миллиона лет назад. Следы жизни Homo erectus в Индонезии и Азии ранее были датированы до 1,7 миллиона лет. Китайская находка пошатнула научную теорию о том, что вид Homo развивался в Африке и лишь затем распространился по другим континентам. Некоторые ученые предполагают, что первые Homo покинули Африку гораздо раньше, прогулялись в Азию, эволюционировали до Homo erectus и затем снова вернулся на африканскую родину.