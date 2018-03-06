Секретное видео: КГБ допрашивали выживших при крушении НЛО инопланетян

На кадрах, которые таинственным образом попали из секретных архивов спецслужб к уфологам, показан пришелец и его корабль. Сотрудники КГБ пытались допрашивать испуганного космического монстра, но тот не умел говорить и просто растерянно смотрел по сторонам, вращая огромной головой.

Видео не имеет датировки, однако, судя по качеству записи, предполагают уфологи, его сняли в 1950-х годах. По данным инсайдеров, которые располагают секретными данными, скрытыми от общества, сотрудники КГБ вели работы не только в области разведки. Тайные агенты следили за внеземными пришельцами. Один из НЛО был замечен, после чего работники КГБ преследовали его в течении всего дня.

Корабль с инопланетянами не мог подняться выше, чтобы скрыться от спецагентов. В итоге, НЛО потерпел крушение или же совершил добровольную посадку. На месте, где оказался корабль пришельцев, сотрудники КГБ нашли трупы инопланетян. Выживших космических монстров спецагенты увели в тайный бункер. Там их пытались допросить, но контакт с пришельцами так и не был налажен.

Пришелец, показанный на видео, выглядит пугающим и кажется весьма реалистичным. Сложно представить, что в 1950-е годы имелась техника, способная «нарисовать» такого страшного инопланетянина. Сотрудники КГБ пытались поговорить с пришельцем или же объясниться с ним жестами, но тот был напуган и не мог понимать, чего от него хотят. Что потом случилось с представителем внеземной цивилизации – не известно. Возможно, сотрудники КГБ убили пришельца, чтобы исследовать его органы в тайной лаборатории.