Потенциально опасные астероиды были замечены недалеко от Земли
Американские астронавты заметили два астероида, которые могут быть потенциально опасны для жителей Земли. Исследователи опасаются, что падение данных небесных тел может спровоцировать Апокалипсис на планете.
Ученые из Южной Калифорнии 8 июля впервые возле Земли заметили два новых астероида, которые ранее не давали о себе знать. Специалистам удалось выяснить, что небесные тела, которые окрестили 2018 NX и 2018 NW, пролетели на расстоянии 72 000 миль от Луны.
Пользователи Сети стазу же стали опасаться за жизнь на планете, а теоретики заговора начали утверждать, что конец света уже близко. Однако ученые из США заявили, что астероиды имею слишком маленькие размеры, чтобы причинить вред людям, а потому являются совершенно безопасными для человечества.