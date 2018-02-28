В Великобритании засуха открыла следы древних цивилизаций‍ на полях

Из-за жары трава росла над руинами не так, как на окружающей их местности. Таким образом ученые добрались до следов древних сооружений, о которых ранее не было известно.

Информационное агентство Science Alert сообщает о свежей находке археологов из Великобритании, которую заметили благодаря засухе. Им известно, что следы древних строений можно найти по тому, как рядом с ними растут растения. При некоторых условиях трава рядом с ними рядом сразу высыхает, а в некоторых случаях наоборот - растет лучше, чем где-либо. Чтобы подмечать такие особенности, ученые с помощью беспилотных летательных аппаратов исследуют поля.

В ходе одного из таких исследований они заметили, что на полях появились необычные отметины. Как оказалось, засуха открыла там следы древних цивилизаций‍. Почти вся трава в окрестностях выгорела, однако над руинами росла плотно и была насыщенно зеленого цвета. Таким образом, ученые нашли новую стоянку для раскопок и вскоре приступят к работам. Благодаря таким объектам они надеются узнать больше о культуре и традициях давних народов.