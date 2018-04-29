Ученые впервые просканировали человека «цветным» трехмерным рентгеном

При помощи нового рентгена ученые уже смогли просканировать запястье и лодыжку профессора Фила Батлера. Устройство может показывать раздельные изображения разных костей, мягких тканей и других органов человека.

Автором разработки выступила компания MARS Bioimaging из Новой Зеландии. При помощи технологии CERN ученые получают возможность делать рентгеновские снимки в высоком разрешении, а сам аппарат издает низкий уровень шума. Основателями компании являются отец и сын Батлеры. Старший Батлер работает физиком в Университете Кентербери, его сын – младшим рентгенологом в Университетах Отаго и Кентербери.

Ученые применили разработанные в CERN детекторы Medipix3. При их помощи им удается отслеживать как можно больше высокоэнергетических фотонов. Изначально, детекторы из данного «семейства» чипов применялись в Большом адронном коллайдере. Затем их модифицировали для медицинских приборов.

Новый рентген, волны которого проходят через разные ткани человека, получает данные и формирует их в трехмерное изображение, окрашивая каждый вид ткани в определенный цвет. Благодаря «цветному» трехмерному рентгену, ученые получают возможность персонифицировать лечение для пациента, так как врач сможет лучше увидеть и рассмотреть его ткани.