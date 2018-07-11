Ученые назвали азиатский фрукт, подавляющий развитие рака

Они предлагают использовать против онкологических заболеваний китайские финики. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Китайцы давно обнаружили омолаживающие свойства плодов азиатского вида растений Ziziphus jujuba. Их употребление позволяет человеку наладить здоровый обмен веществ, а также получить изрядную дозу витамина С. Кроме того, в фрукте содержатся 18 и 24 необходимых человеческому организму аминокислот, влияющих на синтез белков.

Сотрудники Университета Ливерпуля назвали ещё одну полезную особенность китайских фиников. Исследования показали, что ткани антиоксиданты в тканях этих плодов оказывают подавляющее воздействие на раковые клетки. Упомянутые вещества провоцируют стресс опухолей и заставляют их распадаться. Чтобы ощутить положительный эффект, ученые рекомендуют регулярно употреблять китайские финики не менее недели.