Физики создают одежду на углеродных нанотрубках для зарядки смартфонов

Для разработки "умного" материала американские ученые сотрудничают с базой ВВС Райт-Паттерсон. Об этом пишет издание Science Daily.

В основу проекта легли перспективные наработки по использованию свойств углеродных нанотрубок. Эта структура обеспечивает высокую прочность, термостойкость и электропроводимость. Сотрудники Университета Цинциннати используют их в инновационной одежде. Физики создают углеродные нанотрубки при помощи кварцевых кремниевых пластин, помещенных в теплую вакуумную камеру. В ней происходит осаждение вещества из углеродосодержащего газа.

Профессор Марк Шульц отмечает, что в каждой частице есть определенное точка-зародыш для образования соединения. Инженеры назвали её "семенем". В реакторе гах вступает с ним в реакцию - тогда углерод образуется на поверхности. После этого ученые ждут, когда накопится достаточное количество вещества, чтобы смотать его в виде паутиноподобной нити. Её можно вплести в одежду и использовать для зарядки смартфонов.

Это важная, однако далеко не самая главная область применения нанотрубок. В первую очередь, физики намерены задействовать их в создании более легких аккумуляторов и оборудования для военных. Например: фонари, рации или приборы ночного видения. Облегчение обмундирования обеспечит солдатам большое преимущество на поле боя.

Учены также видят большие перспективы в медицине. Если добавить в углеродные нанотрубки белковые молекулы - клетки будут охотнее поглощать скрытые лекарства. Кроме того, их можно применять в различных датчиках, мониторящих состояние здоровья человека. Чтобы приступить к реализации таких проектов, исследователям предстоит оценить токсичность вещества и снизить её до безопасного уровня.