Ученые внедрили в мышей "саморазмножающиеся" гены

Американские ученые смогли вживить в ДНК млекопитающих «саморазмножающиеся» гены. Эта разработка поможет впоследствии увеличивать популяции животных.

Специалисты из Сан-Диего провели эксперимент, в ходе которого удалось внедрить ген в мышь.

При вживлении выбор пал на ген Туг. Он отвечает за наличие в животных существах пигмента. Из-за сбоев в его работе можно наблюдать в природе такое явление, как альбинизм. Это происходит в случае, если ген каким-либо образом поврежден. Эксперты внедрили соответствующий ген в мышь. В результате появившееся потомство состояло из альбиносов на 73%.

Вопросом увеличения популяции и «саморазмножающимися» генами ученые занимаются вплотную уже 5 лет. Ранее в 2013 году исследователи создали алгоритм CRISPR/Cas9. С помощью него стало возможным заменять «плохие» клетки млекопитающих на здоровые. Система работает таким образом, что все ненужные гены после внедрения удаляются, а на их месте сразу же появляются «правильные». Это позволяет уберечь животных от различных заболеваний. Редактированию подвергались только насекомые. Сейчас это стало возможным и в отношении животных. Теперь методику можно использовать на млекопитающих для предотвращения предрасположенности к тяжелым генетическим заболеваниям.