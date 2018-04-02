Ученые увидели глубоко в океане страшную рыбу-гермафродита

Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) предоставили фотографии самых страшных рыб, которые обитают на глубинах у восточного побережья США.

Ученые из Соединенных Штатов Америки увидели глубоко в океане страшную рыбу-гермафродита. Трудясь при NOAA они совершили морскую экспедицию у восточного побережья западного государства. Для того, чтобы получше рассмотреть жителей океана, они использовали специальную камеру и опускали ее на глубину двух километров. После специалисты признались, что некоторые снимки даже шокировали их.

Океанологам удалось запечатлеть на пленку рыбу, которую называют глубоководной ящерицей. Именно ее они назвали самой страшной находкой экспедиции. Дело в том, что данный вид рыбы имеет довольно большие острые зубы, который выпирают и устрашают противников, и, что примечательно, половые органы и самца и самки.

Тем не менее, это не единственный морской обитатель, который попал в объективы. Также ученые видели страшных акул, крабов и довольно редко встречающуюся солнечную рыбу.